Plateaux de tournage, Roland-Garros, défilé Max Mara en Suède… l’ex de Bruce Willis emmène son chien aux quatre coins du monde. Cette semaine, Demi Moore s’est rendue à l’événement préféré de la famille royale britannique : le Royal Ascot. Bien que les chiens soient interdits lors de la célèbre course hippique, Pilaf était bien présent dans ses bras.

”Pilaf et ses amis au Royal Ascot. Félicitations à Lady Bamford pour la victoire de Random Harvest et merci pour cette journée exceptionnelle aux courses”, a écrit la comédienne sur Instagram. “Mon Dieu, ce pauvre chien, je me demande s’il lui arrive de marcher”, “vous devriez peut-être laisser le chien à la maison”, “vous ne pourriez pas laisser le toutou à terre franchement ?”, ont lâché les internautes dans les commentaires. Reste à savoir si Demi Moore sera sensible à ces remarques.