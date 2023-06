C'est le compte Twitter @samvatkt, repris par ShayaraTV sur Instagram, qui a diffusé une vidéo montrant l'humoriste dans l'espace VIP du club. "Vous ne rêvez pas. Voici Pierre Palmade en direct d'une boîte de nuit à bordeaux. Tranquillement... Espérons qu’il ne rentre pas en voiture. Je suis DÉGOÛTÉ", écrit l'auteur de la vidéo en commentaire.

Depuis, les médias français mènent leur enquête pour voir si ces faits sont avérés. Et le doute persiste. D'une part, des personnes présentes dans la boîte de nuit ont confirmé au Parisien et à BFM TV avoir aperçu Pierre Palmade samedi soir. "Il ne cherchait pas à se cacher, il ne cherchait pas à se montrer non plus", confie ainsi une cliente. Un autre témoin indique que l'humoriste était présent, entouré de trois gardes du corps.

À lire aussi

La boîte dément

Contactée par Ciné-Télé-Revue, la boîte de nuit a réagi en démentant ces informations. Les images montrent bien Pierre Palmade mais elles datent d'avant le terrible accident du 10 février dernier qui a fait plusieurs blessés graves et tué un bébé à naître. Auprès du site d'informations locales Actu.fr, Julien Colonna, le patron du club, a encore déclaré: "C’est totalement faux ! Il n’était pas chez nous ce week-end. Il est déjà venu mais la vidéo date de l’avant-Covid. Depuis, on a fait des travaux, on peut s’en rendre compte en comparant avec les images qui ont été filmées."

A-t-il le droit de se rendre en boîte de nuit?

Si les faits ne sont donc pas totalement avérés et que le doute subsiste, l'opinion est partagée. Les uns crient au scandale si l'humoriste a vraiment mis les pieds dans la boîte de nuit, si peu de temps après son accident ; les autres se montrent plus compréhensifs. Mais que dit la loi? Mis en examen pour homicide et blessures involontaires, Pierre Palmade est actuellement sous contrôle judiciaire. Ce contrôle judiciaire vient justement d'être allégé et lui permet de se déplacer (uniquement) dans la région de la Nouvelle-Aquitaine. L'humoriste avait donc le droit de se trouver dans cette boîte de nuit, samedi soir.

Parmi les interdictions qui demeurent, outre quitter la région, Pierre Palmade ne peut entrer en contact avec les victimes de l'accident et ne peux conduire de véhicule. Il est également obligé de fixer sa résidence dans un lieu déterminé et de poursuivre des soins.