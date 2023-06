Shakira a appris qu'elle avait été "trahie" par son ex Gerard Pique alors que son papa était aux soins intensifs: "Tout s'est passé en même temps!"

Plus d'un an après que Shakira et Gerard Piqué ont annoncé leur séparation, Shakira en a profité pour revenir sur le moment ou elle a découvert qu'elle avait été "trahie" par Gerard Piqué peu de temps après que son papa, William Mebarak Chadid, qu'elle considère comme son "meilleur ami", s'est retrouvé à l'hôpital en raison d'une mauvaise chute.