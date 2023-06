”Ce qui se passe dans notre pays est extrêmement grave et je pense que l’on doit se poser les questions suivantes : Où se situe la véritable violence ? Qui sont les véritables criminels ?”, commence-t-elle dans son plaidoyer. “La liste des violences policières et, de ce fait, gouvernementales contre les mouvements écologistes donne le vertige et la nausée”, écrit également l’actrice.

Elle dénonce ensuite les actions prises à l’égard des écologistes : “Les activistes qui demandent une action du gouvernement à la hauteur de l’urgence sont aujourd’hui qualifiés de criminels ou d’écoterroristes”. “Pendant ce temps, de grandes multinationales, de grandes banques, continuent à investir massivement dans les énergies fossiles, à construire des infrastructures qui contribuent à réchauffer le climat et à provoquer des morts”, déplore-t-elle.

Ses propos ne sont pas passés inaperçus et ont rapidement fait polémique. Dans les commentaires de sa publication, on peut déjà voir plusieurs personnes s’insurger sur ce qu’ils considèrent comme un paradoxe entre les propos de la célèbre actrice et son mode de vie : “Vous n’êtes pas écologiste, une vraie, vous vous revendiquez comme telle. Votre mode de vie et votre pays d’habitation sont contraires à l’écologie. Tout ce que vous faites est un non-sens”, critique une première personne. “Vous prenez l’avion en permanence, vous avez un yacht, vous portez du Chanel.. Vous êtes aussi écolo que Donald Trump donc gardez vos leçons de morale pour vous”, en écrit une autre.

Sur le plateau de Morandini Live, le responsable du parti Renaissance des Hauts-de-Seine a également critiqué l’attitude de Marion Cotillard face à ses propres actions.

“Franchement, moi, je n’ai aucun respect pour ces millionnaires qui, du fin fond de leur maison du Cap Ferret, nous donnent des leçons sur l’écologie et puis qui prennent leur jet entre Paris et Los Angeles, s’énerve Martin Garagnon. Et ils viennent nous faire la leçon sur des plateaux télé pour nous dire à quel point, en France, on vit dans une dictature […] Je trouve ça vraiment ignoble !”

Des photos de l’actrice en vacances sur un yacht ont rapidement été s’ajouter à toutes les critiques lui étant adressées, dénonçant quelqu’un qui “se balade en yacht avec un bilan carbone catastrophique”, comme le déclare la militante politique française Zohran Bitan.