"C'était une coïncidence": Jennifer Lawrence aurait-elle eu une relation avec Liam Hemsworth alors qu'il était encore avec Miley Cyrus?

"Ce n'est pas vrai. J'adorerais vous dire l'inverse mais ce n'est pas vrai. C'est totalement des rumeurs", répond la jeune femme de 32 ans lors de l'émission Watch What Happens Live With Andy Cohen. "Je veux dire, nous savons tous que moi et Liam nous nous sommes embrassés une fois. Mais c'était des années après leur rupture."

La robe en question. ©D.R.

Les rumeurs en questions sont nées quand Miley Cyrus a sorti son clip Flowers en mai dernier. En effet, dans la vidéo du tube de l'année, elle aurait fait référence à Jennifer Lawrence en portant une robe dorée rappelant le look de la lauréate des Oscars lors de la première de Hunger Games. "Je suppose simplement que c'était une coïncidence", a déclaré la star lors de l'interview.

Les fans de Miley Cyrus sont persuadés que son single Flowers parlait de sa romance avec Liam Hemsworth, même si la chanteuse a formellement démenti la chose dans une interview accordée au Vogue britannique.