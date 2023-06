Kim Kardashian se fait recadrer par des scénaristes en grève après avoir tweeté son ennui depuis le plateau de "American Horror Story"

American Horror Story a été primé à de multiples reprises et est composé de saisons indépendantes, centré sur des histoires et des lieux différents. Son casting compte très souvent des célébrités, comme Lady Gaga ou Angela Bassett.

Tandis que, des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains sont en grève depuis plusieurs mois, après l’échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant notamment sur une hausse de leur rémunération, la milliardaire et star de la téléréalité a prouvé sa déconnexion totale avec les luttes qui agitent la société.

En effet, le 23 juin dernier, Kim Kardashian a posté un tweet qui, au vu de l'actualité, s’avère assez déplacé. La femme de 42 ans a indiqué qu’elle s’ennuyait sur le plateau.

"Hello les gars! Je suis sur le tournage d’AHS et on a du temps à tuer entre les scènes. Que faites-vous de beau????", peut-on lire.

Si Kim Kardashian était sur le plateau de la saison 12 d'American Horror Story, c’est parce que les scénaristes de la série avaient déjà rendu leurs scripts avant le début de la grève. Mais ces derniers sont néanmoins venus renforcer les rangs des protestations.

Sur Twitter, un bon nombre de scénaristes ont pris un malin plaisir à rappeler à Kim Kardashian qu’un bras de fer était en cours entre les travailleurs et les puissants networks et studios. Certains l’ont recadré, avec ou sans humour, d’autres ont tenté de toucher la corde sensible en l’incitant à soutenir le mouvement.

À voir si la star répondra présente ou non.