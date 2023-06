Il s’agit évidemment d’une action marketing commune.

Le DJ a pu faire la promotion de son nouveau titre intitulé West Side Story et de sa collection de vêtements Pardon My French. De son côté, la chaîne de fast-food américaine a pu mettre en avant le “Menu DJ Snake”, disponible depuis le 20 juin. Composé d’un Double Cheese, de frites, d’un coca zéro et d’un Sundae caramel, ce menu constitue les plats favoris de l’artiste.

”On a réussi à transformer le McDo des Champs en club, j’ai fêté mes anniversaires ici. On n’oublie pas d’où on vient. Je ne vous oublie pas, le troisième album est en cours et je vous kiffe”, a notamment confié DJ Snake à la fin de son concert.