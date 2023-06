”Nous nous préparions au pire” : la famille de Madonna s’exprime sur l’hospitalisation de la Reine de la pop

Entre-temps, sa famille a expliqué que l’inquiétude grandissait autour de la santé de Madonna comme l’a indiqué l’un des membres de sa famille au “Daily Mail”. “Nous nous préparions au pire”, indique ce membre de la famille qui a gardé l’anonymat. “Nous étions vraiment tous convaincus que nous allions la perdre. C’est pourquoi nous avons gardé le secret de son hospitalisation si longtemps.”

Une grande partie de la famille s’est rendue aussi rapidement que possible à l’unité de soins intensifs, où se trouvait Madonna. “C’était effrayant d’attendre… Elle se croit invincible”, poursuit-il. “Elle s’est surmenée pour préparer sa tournée. Nous craignons qu’elle continue à faire passer sa carrière et sa célébrité avant sa santé jusqu’à ce qu’elle soit morte.”

Madonna a six enfants : Lourdes (26 ans), Rocco (22 ans), David (17 ans), Mercy (17 ans) et les jumelles Stella et Estere, âgées de 10 ans. “Lourdes était avec sa mère pendant son hospitalisation”, confirme le membre de la famille qui espère que cette hospitalisation fera comprendre à Madonna qu’elle doit apprendre à se ménager.

”Elle ne mène pas une vie saine pour son âge. Elle pense qu’elle est encore jeune, mais ce n’est pas le cas”.