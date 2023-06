Austin Butler (qui a incarné Elvis dans le biopic de Baz Luhrmann), Ke Huy Quan (l’acteur vietnamien a remporté le “meilleur second rôle”, cette année), Keke Palmer ou encore Paul Mescal ont tous reçu une invitation personnelle. D’autres noms plus inattendus ont également reçu leur convocation, comme Taylor Swift ou The Weeknd pour juger les catégories musicales de l’Académie.

En tout, ce sont 398 personnalités et cadres qui ont été invités à rejoindre l’Académie des arts et des sciences du cinéma. Si tous les invités de cette année acceptent l’adhésion, cela portera le nombre total de membres de l’Académie à 10.817 (contre 10.665 l’année dernière), avec 9.375 éligibles pour voter pour la 96e cérémonie des Oscars, prévue le 10 mars 2024.

Selon le magazine Variety, l’Académie compte désormais 34 % de femmes, 18 % de personnes issues de la diversité et 20 % de membres en dehors des États-Unis.