La presse britannique a révélé cette semaine le montant astronomique que va toucher le Prince William. Sur l’année 2022-2023, le duché de Cornouailles a généré des bénéfices de 24 millions de livres sterling (environ 28 millions d’euros). William ne touchera pas l’entièreté de cette somme.

”Le roi, en tant qu’ancien prince de Galles, avait droit à 11,275 millions de livres (plus ou moins 13 millions d’euros) sur l’excédent avant son accession, tandis que William, qui a passé environ six mois du dernier exercice financier en tant que duc de Cornouailles et prince de Galles, avait droit à 12,773 millions de livres (près de 14 millions d’euros)”, informe le palais de Kensington.

Sur ces 14 millions d’euros, une partie sera conservée par l’équipe du duché de Cornouailles dans le but de financer leur fonds de roulement. Le duché a ainsi gardé 6,873 millions de livres sterling (8 millions d’euros), laissant au prince William un revenu de près de 6 millions de livres (7 millions d’euros environ).

Par contre, cet argent ne pourra pas être utilisé à n’importe quel escient. Il servira à couvrir les dépenses du Prince William, de sa famille et de la vie publique royale. Pour l'année prochaine, le salaire du Prince William pourrait donc doubler car il recevra l'intégralité d'une année... un fameux pactole.