"J’attendais ce moment hors du temps pour partager avec vous cette émotion…": Mylène Farmer sur l’annulation de ses concerts au Stade de France

”J’ai rêvé qu’on pouvait s’aimer (paroles de son morceau 'Rêver', NdlR). J’attendais ce moment hors du temps pour partager avec vous cette émotion, ce vertige unique que vous seuls êtes capables de procurer. Immense tristesse. Je vous aime” explique la chanteuse par voie de communiqué.

Désenchantés, les fans sont déçus de l’annulation des deux shows de Mylène Farmer. Beaucoup d’admirateurs de celle qui interprète “Sans contrefaçon” campaient devant le stade depuis quelques jours dans l’espoir d’avoir les meilleures places. Les équipes de l’artiste expliquent que toutes les pensées de Mylène Farmer “vont à celles et ceux qui se réjouissaient de vivre avec elle, ces deux soirées et qui avaient organisé leurs transports et leurs logements parfois depuis près de deux ans.”

Toujours selon les équipes de la star, des solutions seront mises en place afin de trouver de nouvelles dates de concert en France. Pour rappel, les malheureux fans ont été mis au courant de l’annulation quelques heures avant le début du concert.