Au micro de nos confrères de RTL info, il se livre. “Le public belge m’a toujours fait me sentir chez moi. C’est magnifique d’être accueilli comme ça. En plus d’être bienveillants, les Belges sont aussi très participatifs. C’est toujours des soirées mémorables”, témoigne le chanteur. “Je le dis même en France, mais ma salle préférée, c’est Forest National à Bruxelles. C’est pour moi la salle avec l’âme la plus spéciale de toutes les salles de concert.” Ses fans belges s’en réjouissent. À bientôt, en Belgique ?