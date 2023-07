”Mon ange. Les mots me manquent pour décrire mon amour depuis le moment où je t’ai senti dans mon ventre. Tu as été ma joie, mon cœur et tout ce qui a toujours été pur et vrai dans ma vie. J’aimerais être avec toi en ce moment. J’aimerais être avec toi”, a écrit la fille de l’acteur américain et de la chanteuse Diahnne Abbott sur Instagram ce dimanche 2 juillet.

"J'ignore comment vivre sans toi, mais je vais essayer de continuer et de répandre l’amour et la lumière que tu m’as tant fait ressentir en devenant ta maman. Tu étais si profondément aimé et chéri, et j’aurais aimé que l’amour puisse te sauver à lui seul. Je suis tellement désolé mon bébé, je suis tellement désolé”, a-t-elle ajouté. Leandro était acteur tout comme sa mère et son célèbre grand-père. Il a notamment été aperçu dans A Star is Born.