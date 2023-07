Selon les informations de OK ! Magazine, Jennifer Lopez, volontiers décrite comme “soucieuse de son image”, aurait encouragé son époux à faire de la chirurgie esthétique récemment. “Il s’est fait injecter du Botox dans le front, entre les sourcils, sur les pattes d’oie et même dans le bas du visage, près de la bouche”, précise le média américain. Cependant, le résultat aurait déprimé l’acteur de Pearl Harbor. “Il trouve qu’il a le visage tout lisse et gonflé, ça le désespère”, assure une source.

Chez les proches du couple, Jennifer Lopez est la coupable toute trouvée. “Depuis qu’ils se sont remis ensemble, Jennifer essaye de raffiner Ben”, glisse-t-on. Les fans du couple, intrigués, attendent certainement leur prochaine sortie officielle avec impatience.