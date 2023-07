Addictions : Pierre Palmade n’est pas le premier à demander à se faire hospitaliser

Selon Paris Match, il aurait demandé à être à nouveau interné par crainte de développer une dépendance aux puissants médicaments pris pour stopper son addiction à la cocaïne et aux drogues de synthèse.

Des célébrités qui passent par la case hôpital ou cure de désintox en raison de l’alcool et des drogues, c’est malheureusement banal. Des dizaines de noms viennent à l’esprit. On pense à Renaud que le patron des studios d’enregistrement ICP à Ixelles a envoyé se faire soigner dans un établissement bruxellois avant de l’autoriser à enregistrer son album appelé Phénix par les fans. Ou à Jérémy Ferrari qui avait reconnu consommer du whisky le matin et jusqu’à 5 à 6 bouteilles de vin par jour. Une descente aux enfers, avait-il confié à la DH en avril 2022. On pourrait ajouter à la liste Véronique Sanson qui a également lutté contre l’héroïne, Jacques Dutronc, Brad Pitt, Matthew Perry de la série Friends avec ses cocktails vodka-analgésique, Elisabeth Taylor traitée à plusieurs reprises pour ses dépendances à la boisson, ou Robbie Williams, également un habitué des cures de désintox, tant pour l’alcool que pour les drogues.

S’agissant des drogues, les cas sont tout aussi légion.

Dépendant au jeu, il se fait interdire de casino

En revanche d’autres addictions sont plus surprenantes et ont aussi conduit certains de ceux qui en souffraient à demander de leur propre chef, des mesures pour y mettre fin. On pense à Philippe Bouvard. Le trublion de la radio et de la télévision française, animateur emblématique des Grosses Têtes sur RTL, l’a écrit dans son livre Le petit monde de Don Bouvardo paru l’an dernier, le jeu lui a fait perdre beaucoup d’argent. Il en a gagné beaucoup en travaillant mais il réussissait malgré tout à vivre au-dessus de ses moyens.

Sa dépendance au jeu était telle qu’il avait lui-même demandé à être interdit de Casino… en France. Mais c’était plus fort que lui, il fallait qu’il joue ? Alors, il allait jouer à Monaco, Londres ou Las Vegas, avait-il expliqué dans Gala en 2014. Ce qui lui coûtait évidemment encore plus cher. “Je travaillais comme un forcené, mais je devais me récompenser et jouer, donc. J’avais besoin de cette alternance de la nécessité et du plaisir. J’ai plusieurs fois frôlé la catastrophe financière, d’ailleurs”, pouvait-on lire dans les pages du magazine à l’époque.

Pierre Arditi aussi ne pouvait pas s’empêcher de jouer malgré tous les problèmes que ça engendrait. Il aura suffi que quelqu’un l’invite une fois dans un casino pour qu’il soit pris dans l’engrenage infernal. “. “On joue pour essayer de récupérer ce qu’on a perdu, mais évidemment on ne récupère jamais ce qu’on a perdu. Et plus on joue, plus on perd, et plus on perd, plus on s’enfonce, et plus on s’enfonce, plus on finit par ne plus regarder la vie en face, et surtout soi-même en face”, a-t-il expliqué. Aujourd’hui, il a réussi à quitter les tables de jeu.

Addicts au sexe…

En 2008, David Duchovny fait une confession au magazine People qui en surprend plus d’un : “J’ai intégré volontairement un établissement pour le traitement de l’addiction sexuelle. Je demande le respect de ma vie privée, pour ma femme et mes enfants alors que nous gérons cette situation ensemble”. L’acteur de X-Files, également chanteur à ses heures, était donc plus que le coureur de jupons qu’il interprétait dans la série Californication. Son mariage avec Tea Leoni n’a pas résisté à la chose.

Un autre nom vient cependant tout de suite en tête s’agissant d’addiction au sexe, celui de Michael Douglas. “Le sexe, c’est juste une vague qui balaye mon existence, une impulsion surpuissante. Je suis impuissant face à ce phénomène”, avait-il confié à Vanity Fair et dans son autobiographie parue en 2012. Cette dépendance a failli lui coûter la vie. Son cancer vient de là. Explication : “Je me demandais si les soucis causés par l’incarcération de mon fils (pour possession et trafic de drogue, NdlR) n’avaient pas contribué à déclencher le cancer. Mais non, c’est dû à une maladie sexuellement transmissible !” Sa pratique du cunnilingus l’a exposé au virus VPH, autrement dit au papillome…

En 2015 cependant, l’acteur a tenu à faire taire cette histoire. Il a expliqué que tout est venu d’un tabloïd britannique juste après la sortie du film Basic Instinct où il partageait l’affiche avec Sharon Stone. “J’avais un problème de boisson, à l’époque, je venais de perdre mon beau-père et j’ai fait une bonne cure qui m’a aidé à découvrir pas mal de choses. 'Basic Instinct' venait de sortir et un rédacteur en chef malin, à Londres, a publié que j’étais accro au sexe. Ce qui est devenu une vraie maladie. Avant, personne n’avait entendu parler de ça, mais ça m’a collé à la peau depuis.”