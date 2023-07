”L’une des plus belles journées de notre vie” : Caroline Fontenoy dévoile les photos de son mariage

Le week-end dernier a été particulièrement mémorable pour Caroline Fontenoy. Sur Instagram, la présentatrice du RTL Info annonce la bonne nouvelle : Elle a dit “oui” à Jérôme Burlion, son compagnon qui est le père de ses deux filles, Lou, née en 2019, et Zélia, née en 2021. “Ce week-end nous avons vécu l’une des plus belles journées de notre vie… Il y a 4 ans tu m’as demandé ma main. La pandémie a un peu ralenti nos projets mais n’a certainement pas diminué notre envie d’être unis pour la vie. 3 ans et 1 bébé plus tard le rêve se réalise. C’était encore mieux que ce que j’avais imaginé… Plus intense, tellement d’amour et d’émotions, entourés de notre famille… Vivement la suite de cette belle aventure mon amour… Je t’aime @cabinet_jb Nous formons la meilleure équipe du monde 🙏❤️❤️❤️”, écrit la journaliste de 44 ans en légende d’une série de photos de son mariage civil célébré aux côtés de ses proches.