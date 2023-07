”Cruel et démoralisant” : giflée, Britney Spears réagit publiquement

”La violence physique est trop fréquente”

La pop star a en effet reçu une gifle de la part d’un des gardes du corps du Français dans la soirée du mercredi 5 juillet. La scène a eu lieu dans un restaurant de Sin City alors que la chanteuse tentait d’interpeller le sportif. Britney Spears, qui a déposé une main courante, s’est exprimée sur son compte Instagram. “Les expériences traumatisantes, ce n’est pas nouveau pour moi, et j’en ai eu ma part. Je n’étais pas préparée à ce qui m’est arrivé la nuit dernière”, a-t-elle écrit. L’épouse de Sam Asghari a précisé qu’elle souhaitait féliciter Victor Wembanyama personnellement avant de se faire frapper au visage.

”La violence physique est trop fréquente dans ce monde. Souvent derrière des portes closes. Je suis aux côtés de toutes les victimes et je suis de tout cœur avec vous tous”, a-t-elle ajouté. Elle a ensuite taclé le basketteur, dont elle aimerait des excuses publiques. “Je n’apprécie pas que cela soit sujet à moquerie. Voir le joueur sourire et rire était cruel et démoralisant”, estime-t-elle.