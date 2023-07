Kevin Costner révèle les sommes folles dépensées par son ex-femme en chirurgie esthétique tous les mois.

Un juge a finalement tranché : l’épouse de l’acteur va devoir quitter sa luxueuse villa de Santa Barbara dans les plus brefs délais. Christine Baumgartner a jusqu’au 13 juillet pour évacuer la demeure qu’elle refusait de quitter. De plus, Kevin Costner ne souhaite pas verser plus de 52.000 dollars de pension alimentaire. Une somme loin des 248.000 dollars exigés par son ancienne épouse.

L’acteur et ses avocats ont justifié leur choix sans prendre de pincettes. Selon eux, Christine Baumgartner souhaiterait en réalité couvrir ses frais mensuels de chirurgie esthétique qui s’élèveraient à 100.000 dollars selon des documents consultés par Page Six. Kevin Costner lui aurait par ailleurs déjà versé plus de 1,2 million de dollars.