25 heures Fun Cup : “Arnaud Tsamere est un grand comique mais on espère qu’il pilote mieux que ce qu’il fait rire !”

Arnaud Tsamère: "Non, en vrai, je ne sais pas piloter cette voiture -là (rire)!"

Il faut dire que la surprise d’un humoriste comme pilote pour nos people du jour, les a beaucoup fait sourire. “Je ne sais pas s’ils le vivent bien, sourit Arnaud Tsamere. Il doit y avoir un truc dans leur cerveau : 'ah, c’est rigolo… enfin non. Je préférerais Maxime Martin ou Frédéric Bouvy. Arnaud Tsamere c’est rigolo mais non (sourire) !”

Les frères de Malmedy, gagnants de Pékin Express, sont en tout cas aussi “excités” qu’“impatients. “En vivant dans la région, à deux kilomètres d’ici, pouvoir faire ça, c’est un rêve de gosse ! On habite juste à côté et on n’a jamais pu profiter de faire un truc pareil ici sur le circuit de Spa-Francorchamps.” Et Nicolas d’évoquer leur pilote du jour. “Après, avec Arnaud Tsamere, on le voit à télé, c’est un grand comique mais on espère qu’il pilote mieux que ce qu’il fait rire. Ou le contraire, je n’en sais rien (rire) !” Lucas, hilare, embraye. “Non mais je lui fais confiance, c’est un habitué de Spa, je suis sûr que ça va bien se passer !” Même son de cloche du côté d’Aurore : “je crois que j’ai plus confiance en la voiture qu’en ses spectacles”, plaisante-t-elle. Grande fan de sports extrêmes (et qui avait connu un grave accident de la route récemment), elle s’amuse plutôt à taquiner son camarade Martin Charlier. “J’ai plutôt l’impression que c’est toi qui stresses Martin. Arnaud a demandé ton groupe sanguin pour être sûr au cas où (sourire) !” C’est, en effet, la première fois pour le comédien du Grand Cactus sur la RTBF. “J’ai fait attention exprès à ce que j’ai mangé ce matin pour ne pas vomir à bord ! Je n’ai pas pris de pantalon de rechange en plus.” Et Lucas de répliquer : “Si tu vomis, tu passes en dernier hein !”

Voici la voiture "Vintage" conduite par Araud Tsamère avec Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express et Martin Charlier comme copilotes. ©Bernard Demoulin

Martin Charlier : “Je suis sûr qu’Arnaud t’as fait le coup de la panne, Aurore !”

Après les, très longs, tours de piste d’Aurore Morisse, au tour de Martin Charlier de taquiner sa camarade d’Affaire conclue. “Je suis sûr qu’Arnaud t’as fait le coup de la panne ! Il t’a emmené à l’hôtel de la source (rire) !” Le comédien alias Kiki l’innocent rigolait toutefois un peu moins une fois dans le bolide. “Ben, franchement, ça aurait pu rouler plus vite hein ! Arnaud me dit qu’il roule avec 70 chevaux de moins que les autres. Mais même quand il joue sur scène, c’est toujours son excuse (sourire) ! Bref, j’ai conduit toute la deuxième partie. Non mais c’était bien et impressionnant. À un moment, on a eu la voiture jaune donc on ne pouvait pas se dépasser… Mais lui, je voyais bien qu’il n’avait envie de faire que cela ! J’ai vu qu’il ne maîtrisait pas bien le mouvement. Ça m’a arrangé. Non mais vraiment, très belle expérience !”

"Arnaud me dit qu'il roule avec 70 chevaux de moins que les autres. Mais même quand il joue sur scène, c'est toujours son excuse (sourire)!

Arnaud Tsamere confirme, il a bien 70 chevaux de moins dans le moteur de la vintage comparé à ce qu’il pilote d’habitude. “C’est exactement ça. Mais c’est toujours très impressionnant de voir le trafic en Fun Cup à Spa. Surtout dans une voiture moins puissante, justement, où tu te fais doubler à droite, à gauche et les voitures passent très près. C’est pour cela que c’est sympa d’emmener des passagers pour qu’ils voient et se rendent compte de cela.” Et de renchérir. “Moi, c’est ce qui m’avait choqué quand j’avais débuté, c’était à quel point les mecs se frôlent pour doubler. T’as envie de dire : hey les gars, prenez un espace de sécurité, c’est flippant !”

C’est ensuite au tour de Lucas de monter à bord de la VW Coccinelle vintage. “Je ne suis pas sûr que Nico va rentrer dedans, plaisante le petit frère qui nargue le grand. On a déjà dû allonger les sangles pour moi donc je ne suis pas sûr qu’elles soient faites pour le gabarit de Nico. Mais ça va aller ! Le problème ne sera pas de rentrer dedans mais d’en sortir Nico (sourire) !” Une fois de retour sur le bitume, il faisait un peu moins le fier. “C’était fabuleux ! Arnaud est un super pilote… Maintenant, il expliquait que, comme on est deux, ça va un peu moins vite alors que c’était déjà magnifique. Je n’ose pas imaginer en pleine action !”

"Il font un peu Top Gun hein?" dixit Arnaud Tsamère au sujet des combinaisons d'Aurore Morisse , Lucas et Nicolas de Pékin Express et Martin Charlier. ©Bernard Demoulin

Arnaud Tsamère, l'humoriste pilote nos personnalités belges. "Il roule tout le temps dans les rigoles, il le fait exprès!, dixit Martin Charlier, copilote du jour. ©Bernard Demoulin

Un… Franco express pour Nicolas

Bref, au final, qui était le meilleur copilote durant cette session en Fun Cup ? “C’est Nicolas ! balance, sans hésiter, Arnaud Tsamere. Parce que, déjà, je ne connais pas le prénom des autres et puis (il pouffe de rire, NdlR.), c’est un peu triste mais… Nicolas, je lui ai fait une expérience Pékin Express. C’est-à-dire qu’au lieu de prendre les vraies routes du circuit, on a fait un tour du paddock parce que la piste était fermée (rire) ! On a fait du vingt à l’heure dans le parking. Il a adoré les sensations (sourire).” Bref, un Franco Express pour le pauvre Nicolas, contraint de rentrer après être à peine monté à bord. La session d’essais s’étant terminée juste après. Quant à celui qui a eu le plus la trouille ? “De très loin, Martin Charlier !”, balance Tsamere. “Je ne m’en souviens pas”, sourit l’humoriste de Herve.

Pour les autres, Arnaud Tsamere se veut plus nuancé. “Lucas avait le smile du gars entre un mélange de kif et un 'faut pas aller plus vite quand même'. Enfin, Aurore, c’est un peu comme quand je fais des trucs à la télé avec des Miss France. C’est très étonnant de voir comment les filles sont beaucoup plus placides face au danger et face à un truc extrême. Elles y vont, cela n’a pas trop l’air de les perturber. J’étais un peu vexé, d’ailleurs (sourire) ! J’aurais aimé l’impressionner un peu plus pour qu’elle se dise : 'waouh, Tsamere, je ne le voyais pas sous cet angle'. Et, en fait, je ne l’ai pas du tout intimidée. C’était un truc dans son planning : cette après-midi, elle va faire voltige aérienne et puis elle ira faire du rappel cette nuit, vers minuit (sourire) !” Et le mot de la fin ira à Martin Charlier : “C’est toujours un sur 4 Nicolas, c’est le problème… Mais l’important, hein, c’est d’être placide (rire) !”

"T'as plus de couleur qu'au début hein Martin", remarque Lucas en taquinant son camarade. "Oui, rétorque-t-il, plutôt que de faire un banc solaire. On vient faire ça pendant une heure et c'est parfait (sourire)!" ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin

Fun cup Francorchamps. Aurore Morisse , Lucas et Nicolas les deux Belges de Pekin Express , Arnaud Tsamere , Martin Charlier ©Bernard Demoulin