”La photo a été prise la semaine dernière alors que j’étais seule et maintenant, en regardant mon téléphone, je suis en train de paniquer en remarquant une femme à la fenêtre”, a confié l’ex de Kanye West sur son compte Instagram officiel ce dimanche 9 juillet. On distingue en effet une mystérieuse silhouette féminine en arrière-plan du cliché. Les commentaires et les réactions amusées n’ont pas tardé à fuser.

”Oh mon Dieu, priez !”,“voilà une affaire pour le FBI”, “c’est un fantôme”, “on dirait Mercredi Addams de profil”, “c’est Marilyn Monroe qui cherche à se venger”, peut-on lire çà et là. La publication a récolté près de 3 millions de “likes” en quelques jours.