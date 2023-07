La rumeur court depuis des semaines : la chanteuse et le pilote britannique sont en couple. Et la récente venue Shakira au Grand Prix de Silverstone semble la confirmer encore un peu plus. Bustier en jean et pantalon en cuir, la superstar était très en vue en Grande-Bretagne ce 9 juillet.

À lire aussi

La présence de la Colombienne n’a toutefois pas porté chance à Lewis Hamilton puisque c’est (encore) Max Verstappen qui a remporté la course, son 8e Grand Prix de la saison. “Je dois me trouver une Latina”, plaisantait Lewis Hamilton au début du mois de juin. Il semblerait que ce soit déjà fait.