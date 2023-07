Affaire Delon : Hiromi Rollin, la “dame de compagnie” contre-attaque

Expulsée, mercredi dernier, de la résidence secondaire de l’acteur à Douchy, dans le Loiret, Hiromi Rollin riposte avec une note de 39 pages soumise au procureur de Montargis (Loiret) par son avocat, Me Yassine Bouzrou. Selon Le Parisien, qui a pu se procurer la fameuse note, Hiromi Rollin y contesterait être simplement “la dame de compagnie” d’Alain Delon. Elle avance être en couple avec le Guépard depuis le début des années 2000 et s’être installée chez lui afin de vivre une vie de couple à ses côtés.

Une histoire d’argent ?

Dans sa note, la sexagénaire souligne également avoir été “particulièrement présente” auprès de l’acteur de 87 ans “contrairement à ses enfants qui n’assuraient pas le quotidien de leur père vieillissant”. Elle soupçonne alors Anouchka, Alain-Fabien et Anthony d’en vouloir à l’argent de leur père. “Il est […] à craindre que l’intérêt des enfants de Monsieur Delon soit uniquement pécuniaire et qu’ils n’hésitent pas à mettre en cause Madame Rollin afin d’éviter qu’elle puisse un jour recevoir un avantage financier de la part de Monsieur Delon.” Elle relève également qu’Alain Delon “ne semble pas avoir déposé plainte” à son encontre comme le stipulent ses enfants.