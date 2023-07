De nouvelles photos officielles dévoilées par le palais royal pour fêter les dix ans de règne du roi Philippe

Pour célébrer le jubilé d’étain du règne du roi Philippe, le couple royal a pris la pose devant l’objectif du photographe Michel Gronemberger pour une série de photos glamour. Les clichés ont été immortalisés devant le château de Laeken, la résidence officielle du couple royal. Pour les portraits en tenue de gala, le roi a revêtu son uniforme militaire, avec le ruban de l’Ordre de Léopold, la plus haute et la plus importante décoration de Belgique, accroché à la poitrine. La reine Mathilde a choisi une robe Armani Privé de couleur mauve, qui s’accorde parfaitement avec le ruban de l’Ordre de Léopold.