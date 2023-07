De passage en Italie pour le mariage de sa grande sœur Kourtney Kardashian à Portofino, Kim Kardashian en a profité pour signer un contrat de travail avec Dolce & Gabbana. Ce qui n'a pas plus à Kourtney qui a accusé Kim de la copier en lui volant son rêve de dolce vita et sa collaboration avec les stylistes italiens, l’entièreté des tenues du mariage ayant été confectionnée par les designers milanais.

"Si je regarde les photos du défilé de mode, la moitié du temps je me demande si c'est mon mariage", a déclaré Kourtney, ajoutant être "blessée" par la décision de Kim de s'associer à la marque Dolce & Gabbana. Elle affirme que sa sœur a "copié son somptueux mariage italien".

"Je me suis mariée en Italie. Est-ce que je dis que tu m'as copié en te mariant en Italie ?", lui a répondu Kim. "Qui a chanté à mon mariage? Andrea Bocelli. Qui a chanté au mariage de Kourtney? Andrea Bocelli! Tu as volé mon p*tain de pays de mariage et mon chanteur de mariage. Andrea Bocelli est mon chanteur préféré de tous les temps, mais c'est moi qui copie le style de vie 'dolce vita' de Kourtney? OK".

Suite à cette querelle, le ténor italien s'est exprimé après que son nom ait été mentionné dans le dernier épisode de "The Kardashians" sur Disney+. "Chères @kimkardashian et @kourtneykardash, je suis tellement flatté que vous aimiez toutes les deux ma voix et je serai toujours heureux de chanter pour vous", a-t-il écrit sur Instagram. "Mais sachez qu'il y a un artiste plus jeune et bien plus serviable @matteobocelli que votre mère @krisjenner connaît très bien. À bientôt en Toscane !".