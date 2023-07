Mademoiselle Luna à propos de son cancer : “Le traitement entamé en janvier n’est plus suffisamment efficace”

Elle le confesse, elle vit cela de plus en plus difficilement. Outre les douleurs physiques, elle a l’impression d’être un boxeur qui encaisse les coups et qui a de plus en plus de mal à se relever. Depuis deux mois, elle a demandé que ses médecins ne lui communiquent plus les résultats négatifs. “Je ne veux plus savoir, car je me rends compte que cela ne m’aide pas du tout.”

Mademoiselle Luna était consciente dès le début que ce combat contre le cancer serait un fardeau qui serait en permanence sur son dos désormais. En janvier dernier, elle confiant à la DH qu'”on n’est jamais guéri d’un cancer”, que “toute ma vie, j’aurai une épée de Damoclès au-dessus de ma tête”.