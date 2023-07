Shakira et Lewis Hamilton officiellement en couple? "Ils ont fait la fête ensemble jusqu'au petit matin, après le Grand Prix de Grande-Bretagne"

En effet, ce dimanche, Shakira se serait rendue à la discothèque Tape à Londres pour rejoindre Lewis Hamilton après l'avoir soutenu en se rendant à Silverstone durant le Grand Prix de Grande-Bretagne.

À lire aussi

Selon plusieurs personnes présentes, le couple avait l'air de passer un bon moment à une table VIP du club, la chanteuse faisant la fête jusqu'à 3h30 du matin avant de rentrer, tandis que le pilote est resté jusqu'à 6h du matin. "Ils étaient vachement proches pour deux personnes qui affirment qu’il n’y a rien de romantique entre elles."

"Après que Lewis ait terminé troisième à Silverstone, Shakira l’a rejoint pour faire la fête dans une boîte de nuit à Londres", a déclaré un témoin au journal britannique The Sun. "Ils étaient ensemble à une table VIP et Shakira était absorbée par sa conversation avec Lewis et divers autres membres de son entourage. Elle semblait s’amuser et dansait près de la table."

À lire aussi

Ça fait maintenant plusieurs mois que les rumeurs progressent au sujet d'une présumée romance entre Shakira et Lewis Hamilton. Les spéculations ont commencé quand la Colombienne est venue soutenir le pilote anglais aux Grands Prix de Miami puis celui de Barcelone. Puis, un peu plus tard, des vidéos d’eux en train de surfer sur la même plage de Miami avaient été partagées sur leurs réseaux sociaux respectifs.

"Je dois me trouver une Latina", plaisantait Lewis Hamilton au début du mois de juin. Il semblerait que ce soit désormais fait. Affaire à suivre...