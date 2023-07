Denis Brogniart est "quelqu’un de colérique", et c’est son collègue et ami qui le dit !

Face aux récentes accusations portées à l’encontre de Denis Brogniart (d’anciens collaborateurs l’accusaient de colères humiliantes en public, surtout envers les femmes), Christophe Beaugrand, co-présentateur de Ninja Warrior et collègue de l’animateur, a pris la parole sur le plateau du Buzz TV du Figaro. Non, il n’y a pas de tensions sur le tournage du divertissement actuellement diffusé sur TF1. “Je sais, pour bien connaître Denis, que c’est quelqu’un de colérique […] En revanche je ne l’ai jamais vu humilier qui que ce soit […] Je n’ai jamais été témoin de ça, j’ai de très bons rapports avec lui”, a confié l’animateur qui avoue ne pas être toujours en accord avec le présentateur de Koh-Lanta. “On s’engueule régulièrement, mais on est potes.”