"Il veut l’humilier. Il ne s’agit pas de la maison, il s’agit de faire de la vie de Christine un enfer pour être allée au bout de la procédure de divorce”, a glissé une source proche du couple dans le Daily Mail. L’acteur américain de 68 ans a récemment obtenu gain de cause et celle qui fut sa femme depuis près de 20 ans va devoir quitter leur luxueuse villa de Santa Barbara au plus vite.

"Christine a dit qu’elle ne serait pas étonnée que Kevin la fasse escorter hors de la propriété par la police”, a ajouté cette même source, inquiète de la tournure des événements. Ce mardi, la star de Yellowstone a été condamnée par un juge à verser 129.755 dollars, soit près de 118.000 euros, de pension alimentaire mensuelle à son ex-femme pour subvenir aux besoins de leurs trois enfants, a rapporté Fox News.