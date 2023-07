Ce mercredi 12 juillet, la liste des nominations aux Emmy Awards, Oscars du petit écran et grand-messe hollywoodienne, a été dévoilée aux États-Unis. Harry&Meghan, leur documentaire produit pour Netflix, n’apparaît dans aucune des 25 catégories proposées. Un nouveau coup dur pour le duc et la duchesse.

De quoi faire réfléchir la plateforme de streaming ? Jusqu’ici, Netflix a décidé de rester fidèle à Meghan et Harry et leur contrat, qui s’élève à 150 millions de dollars, tient encore. Toutefois, il a été signifié au couple qu’il leur faut produire plus de contenu. Le documentaire va devoir se contenter des Hollywood Critics Awards, une cérémonie moins prestigieuse où il tentera sa chance dans la catégorie “non-fiction”.