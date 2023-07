La sœur de Céline Dion à propos de la santé de la chanteuse : “On croise tous les doigts”

Contrainte de reporter puis d’annuler le fin du Courage World Tour, sa tournée mondiale entamée avant la pandémie, Céline Dion ne fait pas mystère du mal qui la touche. Victime du syndrome de l’homme raide, elle est prise de spasmes qui l’empêchent de chanter et entravent sa vie quotidienne. “Je suis tellement désolée de vous décevoir toutes et tous une fois de plus. Je me donne beaucoup de peine pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être très difficiles, même quand on est à 100 %. Vis-à-vis de vous, ce n’est pas juste de continuer à reporter les spectacles et même si cela me brise le cœur, il vaut mieux que nous annulions tout maintenant, jusqu’à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène”, avait-elle confié la mort dans l’âme.