Louis écarté par Kate Middleton : “L'énorme déception” du prince

Encore trop jeune ? Ce 14 juillet, le prince William et Kate Middleton ont effectué une visite à la base militaire de la Royal Air Force de Fairford. Surprise : le prince et la princesse de Galles étaient accompagnés de leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis. Mais le cadet n’a pas eu le droit d’assister à la finale de Wimbledon pour autant.