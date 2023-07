Le prénom dévoilé

Luai. Tel est le prénom choisi par les nouveaux parents, précise même Page Six. Le terme signifie bouclier ou protecteur en langue arabe. Le bébé, dont ignore encore le jour exact de naissance, est né à Dubaï. Lindsay Lohan n’a pas encore partagé de photo de l’événement sur son compte Instagram officiel.

Il y a cinq jours, l’Américaine partageait un cliché d’elle en robe de grossesse et les internautes ont pu voir son ventre (très) rond. Lindsay Lohan et Bader Shammas sont en couple depuis 2019. Ils se sont fiancés en novembre 2021 avant de se marier en catimini plusieurs mois plus tard.