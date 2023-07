”Il y a 3 jours, il m’est arrivé un truc un peu dingue. J’ai fait une sortie de route… Mais pas celle que je faisais dans Top Gear où il y a des cascadeurs pour nous rattraper. Non, une sortie de route par la bouche en fait”, démarre Philippe Lellouche dans sa vidéo sur son compte insta.

L’humoriste explique qu’il était allongé, position dangereuse pour débuter un repas. “Un aliment est passé du mauvais côté. Là, j’ai vu la mort arriver, mais je peux vous dire vitesse grand V. J’étais allongé, mais faut vraiment être un connard pour faire ça. Manger allongé quand ta grand-mère te disait 'mange pas allongé', j’ai compris pourquoi. Et en plus, j’étais au téléphone. La totale ! Mais heureusement pour lui un plagiste est venu à son secours. Et ce qui veut dire que j’ai avalé un bout de feta, du mauvais côté et s’il n’y a pas un plagiste, Charlie que je salue au passage, qui est là pour me sauver, et bien, je ne serais plus là.

Malgré ce moment délicat, le comédien français garde le sourire et va même jusqu’au jeu de mots pour évoquer sa situation. “Feta… ttention.”