"Nous demandons poliment le respect de notre vie privée"

”Nous avons pris la décision difficile de divorcer. En tant que deux personnes qui s’aiment et se soucient beaucoup l’un de l’autre, nous demandons poliment le respect de notre vie privée en ce moment alors que nous naviguons dans cette nouvelle phase de nos vies”, a-t-il fait savoir par voie de communiqué. Dans le même temps, l’actrice de 51 ans partagé du contenu qui tranche avec la gravité du message sur les réseaux.

Sofia Vergara, actuellement en vacances à Ravello, en Italie, s’est affichée en string sur Instagram ce 17 juillet. Les photos ont suscité bon nombre de réactions. “Comment peut-elle avoir 51 ans et ressembler à ça ?”,“ils réclament de l’intimité et elle publie ça, j’en suis navrée”, “je suis désolé pour le divorce”, “ça explique la canicule”, peut-on lire dans les commentaires. L’ancien couple s’était fiancé à Hawaï en 2014 et s’était dit “oui” le 21 novembre 2015 à Palm Beach, en Floride.