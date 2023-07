Arrivée en avion privé, Gigi Hadid a tout de même subi un contrôle de ses bagages par les agents de la douane. Après le scan des valises, un examen plus approfondi a été enclenché pour Gigi Hadid et Leah Nicole McCarthy, une autre mannequin.

Lors de la fouille, de la ganja et des ustensiles utilisés pour la consommation de cette drogue ont été retrouvés dans les bagages des deux passagères. Les quantités étaient relativement faibles et semblaient destinées à la consommation personnelle.

Après le contrôle de leurs bagages, les deux mannequins ont été emmenées au centre de détention. Ensuite elles ont été libérées sous caution dans l’attente d’une décision du bureau des poursuites publiques.

Le mercredi 12 juillet 2023, Gigi Hadid et Leah McCarthy ont comparu devant le tribunal et ont été inculpées. Elles ont plaidé coupable et ont été condamnées à une amende de 1 000 dollars chacun.