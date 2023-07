Un couple “séparé”

En mai dernier, le Sun glissait notamment que le duc de Sussex passait de plus en plus de temps loin du domicile familial de Montecito. Le fils de Charles III aurait même une “chambre secrète” au San Vincente Bungalows, club privé de Los Angeles. Cette fois, c’est le média RadarOnline qui fait renaître les rumeurs d’un divorce imminent. “Ils essaient de comprendre ce qui les a frappés”, a confié une source proche du couple. “Les Sussex subissent une énorme pression financière pour assumer leur style de vie californien luxueux, y compris leur manoir à 14 millions de dollars et leurs énormes coûts de sécurité. Ce stress, associé à leurs problèmes émotionnels, a probablement fait de leur vie un enfer”, a-t-ajouté.

On y lit qu'” Harry n’a pas sa place dans le monde vulgaire de Meghan à Tinseltown (autre terme pour désigner Hollywood, Ndlr). Le prince Harry ne vivrait désormais plus avec Meghan Markle. “Prendre du temps à l’écart, sur des continents différents, les aidera, espérons-le, à trouver ce dont ils ont besoin pour aller de l’avant”, a conclu l’informateur.