L’actrice australienne avait été immortalisée dans une mini-jupe affolante signée MiuMiu avec crop top qui faisait la part belle à son ventre musclé. De nombreux internautes avaient partagé leur indignation, critiquant ce qu’ils estimaient être un abus de Photoshop. Aujourd’hui, l’ex de Tom Cruise s’est expliquée. “C’était amusant. C’était mon choix. Je suis responsable. Peu importe. J’en prends la responsabilité. Personne d’autre n’a choisi”, a-t-elle souligné. “Je me dis : Oh, je vais porter ça, ça me rappelle mon uniforme scolaire. Ou, 'Oh mon Dieu, ouais, j’adorerais faire ça'”, a expliqué celle qui compte bien “rester libre” de ses choix.

Quant à l’abus de Photoshop, Nicole Kidman a récemment prouvé qu’elle garde une forme olympique à 56 ans. L’actrice a laissé apparaître ses abdos saillants lors de l’avant-première londonienne d’Opérations Spéciales : Lioness pour le prouver.