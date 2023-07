Destination incontournable

À la fin du mois de juin, Kevin De Bruyne y a fêté ses 32 ans avec sa femme, Michele Lacroix et ses enfants. Matt Damon a récemment été aperçu du côté de Mykonos, île aussi belle que survoltée prisée des fêtards, avec les frères australiens Chris et Liam Hemsworth. L’acteur américain Christian Bale y a également passé du bon temps en famille. La chanteuse Rosalia et Ivanka, la fille de Donald Trump, ont rallié Athènes durant l’été, et elles ont été immortalisées devant l’Acropole. L’Espagnole de 30 ans a d’ailleurs été recadrée pour avoir porté des talons hauts devant le célèbre monument grec.

À lire aussi

Les Obama, eux, ont misé sur Seralia, une île des Cyclades, pour se ressourcer avec leurs filles Sasha et Malia. L’ancien couple présidentiel américain y a reçu des invités de choix : Tom Hanks et Rita Wilson. L’acteur mythique et sa femme ont d’ailleurs été faits citoyens grecs en 2020. George Clooney, Dua Lipa, Tom Brady ou encore Camilla Cabello ont également choisi la Grèce pour leurs vacances d’été en 2023.