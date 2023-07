Retouche à outrance

”Je me concentre désormais sur ma santé et sur le fait de revenir plus forte, et je vous assure que je serai de retour parmi vous dès que je le pourrai !”, écrivait la chanteuse de 64 ans le 10 juillet. Ce 19 juillet, la star a partagé une photo qui en a surpris plus d’un. Cheveux blonds, teint extra-lisse… les fans ont eu bien du mal à reconnaître leur idole.

Cette dernière est visiblement toujours adepte des retouches photo à outrance sur les réseaux sociaux. "Qui est cette fille ?", “je pensais que c’était Ariana Grande” ou encore “de quelle année date cette photo ?, peut-on lire dans les commentaires. À ce jour, on ne sait toujours pas quand le “Celebration Tour” de Madonna pourra commencer.