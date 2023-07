Florent Pagny en concert : “Il doit se préserver”

À lire aussi

Un rendez-vous incontournable mais aussi sous haute surveillance, comme tous les concerts que le chanteur donne cet été à l’occasion de son retour sur scène. En effet, Florent Pagny est toujours sous traitement. Il le sait, c’est de sa faute. Il avait arrêté le premier plus tôt que prévu avec une bien mauvaise surprise à la clé.

Cette fois-ci, plus question de prendre les choses à la légère, comme le confie un membre de son équipe dans les pages du Parisien. “Je ne l’ai jamais vu aussi stressé, peut-on lire dans les pages du journal français. Mais la première date l’a rassuré sur son état de forme et sur sa voix.” Il ajoute : “Il a même trouvé des graves qu’il n’avait pas avant. Cela dit, la tournée est longue, le traitement se poursuit et il doit se préserver.”

La consigne des médecins est claire : “OK pour la scène, mais pas de balances, pas de rencontres, ni en coulisses ni avec les fans”. Florent Pagny va devoir mordre sur sa chique, lui qui sur sa dernière tournée avait instauré ce qu’il appelle “une troisième mi-temps”. Il peut chanter mais pas faire d’excès.

Lors de sa première scène à Nîmes le 30 juin dernier, il avait prévenu ses fans : “S’il vous plaît, il ne faudra pas m’attendre après le concert”. Ce soir-là, il n’y avait pas non plus eu de rappel.