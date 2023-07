"Scandale” autour de Béyoncé : son nouveau parfum et surtout son prix font polémique

À lire aussi

On connaît Queen B l’artiste mais on la sait aussi redoutable business woman. Outre ses multiples contrats publicitaires et sa ligne de vêtement,, elle s’est aussi lancée dans le parfum/Heat, le premier qu’elle a créé, a été commercialisé en 2010 et a, depuis, connu plusieurs versions, avec le succès qu’on connaît. Le site ChartsinFrance affirme que cette gamme est celle qui s’est le mieux vendue au monde à ce jour, avec plus de 400 millions de dollars de recettes.

Pourquoi changer une stratégie qui porte ses fruits a dû se dire Beyoncé, car la voici qui propose un nouveau parfum. Elle l’annonce sur son site officiel : “Eau de parfum” sera mis sur le marché à partir du mois de novembre. C’est elle-même qui l’a imaginé et conçu. En France, précise le message. Au menu : des fragrances mélangées de clémentine, de miel, de rose, de jasmin, d’ambre et de myrrhe de Namibie.

Mais l’objet a un prix : 160 dollars les… 50 ml ! Sans compter les frais de livraison et les taxes… Soit une facture finale qui dépasse largement les 200 dollars comme en atteste le tweet d’un acheteur.

Voilà qui reste en travers de la gorge de fans qui n’ont pas manqué de manifester leur désapprobation, pour ne pas dire leur fort mécontentement via les réseaux sociaux. Même s’il est précisé que le parfum en question sera proposé dans un écrin artistiquement conçu.

”Eau de parfum” sera uniquement proposé sur le site officiel de Beyoncé. À ce jour les précommandes ne concernent que les États-Unis et le Canada. D’autres pays devraient s’ajouter à la liste laisse entendre le communiqué.