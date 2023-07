”C’est que vous n’avez rien dans le cerveau” : Julien Cohen (”Affaire Conclue”) pousse un coup de gueule sur Instagram et choque les internautes

Alors que ces histoires de transfert s’éteignaient tout doucement, le programme à nouveau fait parler de lui mais cette fois-ci suite à un coup de gueule poussé, mercredi dernier, par l’un de ses acheteurs emblématiques, Julien Cohen. Dans une vidéo postée sur Instagram, la star d’Affaire Conclue a fait part de son incompréhension quant aux personnes qui laissaient leurs parents dans des EHPAD. “Si vous laissez vos parents à l’EHPAD, c’est que vous n’avez rien dans le cerveau. Vous les prenez avec vous, chez vous ou à côté de chez vous, pour qu’ils aient plus de visites, plus d’interactions, plus de sociabilité… Certes c’est très dur, mais ce n’est pas beaucoup plus dur que de torcher un gosse de 0 à 3 ans. Moi, je ne comprends pas, on a tout aujourd’hui pour faciliter la vie des uns et des autres alors prenons soin de nos vieux…”, a-t-il déclaré avant d’ajouter : “La vie est très souvent injuste… Ils nous ont élevés, tant bien que mal, mais avant de nous élever, ils nous ont torchés pendant de longues années. Ils nous ont donnés à bouffer et nous ont tout appris, ou presque ! Et pourtant, un certain nombre d’entre eux finissent en EHPAD. […] Comment aujourd’hui, avec les moyens modernes, peut-on placer ses parents en EHPAD ? Vous leur devez tout, alors, faites en sorte qu’ils aient une belle fin. Ils sont des bibliothèques vivantes, ils sont notre passé, notre Histoire et puis c’est nos parents, merde !”

”Merci pour cette morale bas de gamme”

Suite à la publication de cette vidéo, nombreux sont les internautes à partager leur mécontentement quant aux propos de Julien Cohen. “Discours hyper culpabilisant et choquant… si vous croyez que le choix de placer ses parents est simple… ma mère souffre d’alzheimer, elle demande une surveillance H24 pour éviter qu’elle soit en danger. C’est dur d’être jugé ainsi et montrer du doigt et tellement injuste”, peut-on lire sur le réseau social. Ou encore : “Monsieur Même avec les moyens certains n’ont pas le choix. Quand vous travaillez toute la journée qui va s’occuper d’eux ? Je ferai tout pour que mes parents n’aillent jamais en Ehpad mais votre discours de bien-pensant me dérange car beaucoup de personnes n’ont malheureusement pas d’autre solution. Comme vous le précisez ce sont vos frères qui ont la charge mentale de s’occuper de votre maman. C’est plus difficile que de sortir le chéquier. Merci pour cette morale bas de gamme.”

Face aux multiples commentaires qu’a suscités la vidéo, l’acheteur s’est à nouveau exprimé face à la caméra pour replacer l’église au milieu du village. “Je m’aperçois au regard des commentaires laissés par certains que vous avez regardé la vidéo mais que vous avez omis certaines phrases et n’avez pas lu le tout petit texte d’intro qui disait 'sauf cas de force majeur.' Comme quelqu’un qui a Alzheimer chez vous, il est évident qu’on ne peut pas le garder à la maison, c’est très très dur. Il est évident aussi que, quand vous avez un passé douloureux et que des parents vous ont rejetés, il serait très bizarre que vous en preniez soin…”, commence-t-il avant de préciser que ce message était adressé aux gens “qui ont beaucoup de moyens” : “J’ai été dans un EHPAD où grosso modo à moins de 10.000 euros, tu ne rentres pas. J’ai vu là-bas des gens qui avaient 72-75 ans et qui étaient bien mais qui étaient à côté de personnes qui étaient beaucoup plus âgées et beaucoup plus mal. Le regard de ces gens-là sur les autres les mettait très mal à l’aise.” Il conclut par ces mots : “Écoutez-bien, quand on a beaucoup de moyens, je trouve déplorable d’envoyer ses parents dans un EHPAD.”