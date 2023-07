Jamie Foxx sort du silence : "J’ai vécu un enfer et j’en suis revenu"

"J'ai vécu quelque chose que je pensais ne jamais vivre", déclare l'acteur qui avait été hospitalisé d'urgence à la suite d'une "complication médicale" en avril dernier. "Je sais que beaucoup de gens attendaient des nouvelles, mais pour être honnête avec vous, je ne voulais pas que vous me voyiez […] avec des tubes qui sortaient de mon corps, ignorant si j'allais m'en sortir." Et de poursuivre sur les rumeurs à son encontre. "Certaines personnes ont dit que j'étais devenu aveugle, mais comme vous pouvez le voir, mes yeux fonctionnent, ils fonctionnent très bien. Certains ont dit que j'étais paralysé, je ne le suis pas, mais j'ai vécu un enfer et j'en suis revenu".