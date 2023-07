L’influenceuse Lena Situations, hospitalisée d’urgence : “Nous ne sommes pas invincibles”

Et l’influenceuse de 25 ans, qui avait été fortement critiquée sur son physique lors du dernier festival de Cannes, de poursuivre et conclure par un message d’espoir et pédagogique. “J’ai pris le temps de faire les examens, de comprendre ce qu’il se passe dans mon corps et de comment je m’en suis retrouvée là. Bien que plusieurs facteurs sont indépendants de ma volonté, je n’avais jamais réellement pris le temps d’écouter mon corps et d’essayer de traduire ses maux. Je ne voyais pas d’autre façon de conclure ce documentaire que de partager ma prise de conscience sur le fait que nous ne sommes pas invincibles, que notre corps est une machine à chérir et à entretenir. Prenons soin de nous.”