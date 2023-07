Joie et bonne humeur

Les deux célébrités ont assisté à un dîner-concert caritatif pour la Global Gift Foundation, organisation à but non lucratif à Marbella. Eva Longoria est ambassadrice de cette structure espagnole qui vient en aide aux enfants et aux femmes dans le besoin. Lara Fabian, elle, a multiplié les clichés sur son compte Instagram officiel ce dimanche 23 juillet. Repas en compagnie de l’actrice Maria Bravo ou encore du comédien Amaury Nolasco (connu pour son rôle dans Prison Break, Ndlr), danse en boîte de nuit, selfie tout sourire… la bonne humeur était manifestement au rendez-vous.

La chanteuse a également publié une vidéo dans la foulée. “Quelle soirée magique”, a écrit l’interprète de “Je t’aime” en légende. Lara Fabian et Eva Longoria avaient déjà collaboré en 2020 à l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie et la transphobie.