”Ils n’étaient pas intéressés”

Frank McGinity, 88 ans, a accordé un passage aux Sussex dans son autobiographie Get Off Your Street. L’Américain, très au fait de l’histoire du quartier, a tenté de leur offrir un cadeau à leur arrivée dans ce coin cossu de Santa Barbara en 2020. “Harry et Meghan vivent dans l’ancienne propriété de la famille McCormick et je suis allé à leur porte avec des films sur un CD, mais ils n’étaient pas intéressés”, lit-on dans des propos rapportés par The Independent.

”Le type à la porte m’a éconduit et n’a pas voulu prendre les films, disant simplement : 'Ils ne sont pas intéressés'. Je tentais juste d’être aimable”, a écrit McGinity. “On les voit très peu par ici. C’est étrange qu’ils soient venus ici. Les gens sont plus âgés. C’est le cimetière des éléphants”, s’étonne-t-il dans le livre.