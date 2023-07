Gros malaise pour Christine and the Queens qui se dénude lors d’un concert : “Est-ce vraiment nécessaire de vouloir choquer à tout prix ?” (PHOTO)

À un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, France 2 a organisé un grand concert ce mardi soir. Lors de sa prestation, Christine and the Queens a cependant choqué les téléspectateurs en se déshabillant sur scène pour faire apparaître son haut du corps.