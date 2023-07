Menaces judiciaires

La biographie de la pop star est décrite comme “une histoire courageuse et étonnamment émouvante sur la liberté, la célébrité, la maternité, la survie, la foi et l’espoir” et une manière “d’éclairer le pouvoir durable de la musique et de l’amour – et l’importance pour une femme de raconter sa propre histoire, selon ses propres termes”. Justin Timberlake et Colin Farrell ont toutefois approché Britney Spears par le biais de leurs avocats pour faire jouer leur droit de regard.

À lire aussi

Selon les informations du Sun, des menaces de poursuites judiciaires ont été proférées à son encontre et il a été exigé que les extraits concernant leurs clients ne figurent pas dans le livre. Résultat : La femme en moi n’a pas pu sortir en janvier 2023 comme prévu et atterrira en librairies le 24 octobre prochain. Pour rappel, Britney Spears a été en couple avec Justin Timberlake de 1998 à 2002. Colin Farrell a toujours nié toute liaison malgré des rumeurs persistantes en 2003.