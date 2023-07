Kristen Bell laisse ses filles de 8 et 9 ans boire des bières sans alcool : “Les gens peuvent me juger s’ils veulent, c’est leur problème”

La star des séries Veronica Mars et Heroes de préciser ensuite les choses. “Mon compagnon ne boit plus d’alcool, car il a été dépendant par le passé”, explique l’actrice à l’animatrice Kelly Clarkson. “Mais il aime bien boire des bières sans alcool. Alors, parfois, il en ouvrait une, il portait notre fille aînée dans ses bras et nous marchions en regardant le coucher de soleil.” La comédienne de 43 ans a ensuite raconté que lorsqu’elle était bébé, sa fille Lincoln “suçait parfois le bord” de la bouteille de bière. “Je pense qu’elle a eu l’impression que c’était quelque chose de spécial, car elle voyait son papa en boire”. Depuis, c’est donc devenu une boisson occasionnelle pour Delta et Lincoln aujourd’hui âgés de 8 et 9 ans.

Bien que ces bières soient “100 % sans alcool” comme elle insiste, la star américaine avoue que cela peut vite devenir gênant une fois qu’ils se retrouvent en famille au restaurant. “Une fois, ma fille m’a demandé si elle pouvait avoir une bière sans alcool… Je lui ai répondu que c’était peut-être mieux de garder cette habitude pour la maison. Mais après, j’ai réfléchi et je me suis dit que je ne faisais rien de mal. Les gens peuvent me juger s’ils veulent, c’est leur problème.”

Kristen Bell se défend en insistant sur le fait qu’il ne doit pas y avoir de sujets tabous avec ses enfants. Que ce soit le combat contre l’addiction à l’alcool de Dax Shepard avec qui elle est mariée depuis 2013 ou encore de drogue et même de sexe.