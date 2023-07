À 23 ans, Axelle n'a pas eu une vie des plus faciles. Candidate pour la délégation de Miss Brabant flamand, Axelle Ri manque espère pouvoir participer à la finale de Miss Belgique. Auprès de Sudinfo, la Louvaniste raconte son parcours. “J’ai été SDF pendant 3 ans. J’ai dormi dans des abris, chez des amis et même dehors. Dans des parcs avec juste une veste pour se tenir chaud dans le froid hivernal.”

Mais heureusement pour Axelle, rebondir a été possible. Grâce à un organisme social et à la grand-mère de son ex-copain, la Louvaniste a su trouver du travail et repartir sur de bonnes bases. Ensuite, elle a retrouvé l’amour. “C’est lui (son copain) qui m’a dit de m’inscrire”

On souhaite bonne chance à Axelle dans son concours Miss Belgique !